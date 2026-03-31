Чому в Росії зростає несхвалення до Путіна?

Про те, які чинники викликають незадоволення в російському суспільстві, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Дивіться також Росія не припиняє атакувати Нафтогаз: ворог завдав удару по одному з регіонів

За результатами березневого опитування "Левада-центру" В Кремлі фіксують поступове й регулярне зменшення довіри до влади й президента.

Порівняно з листопадом 2025 року частка росіян, які оцінюють ситуацію в державі, як негативну, зросла до 24% (+6%). Водночас скоротилася й частка тих, хто вважає, що країна йде правильним шляхом. Нині це 61% громадян і показник менший на 13 процентних пунктів, ніж був під час минулого опитування.

Щодо рейтингів Путіна, у розвідці зазначають, що показник знизився на 7 процентних пунктів. Водночас рівень несхвалення зріс до 15%. Аналогічна статистика щодо довори до уряду та губернаторів. Рівень підтримки поступово зменшується, а несхвалення – зростає.

У Всеросійському центрі вивчення громадської думки (ВЦИОМ) фактично підтверджують дані "Левада-центру":

20,1% респондентів не довіряють президенту;

18,3% громадян заявили про несхвалення діяльності Путіна.

Зауважте! Дослідження показують, що основна відмінність у відповідях респондентів пов'язана з їхнім віком. Так, старші люди ставляться до влади й президента більш лояльно. Натомість молодь – значно частіше критикує владу.

Серед основних чинників, що збільшують недовіру:

податкова політика та фінансове навантаження на людей;

обмеження доступу до інтернету;

втома від російсько-української війни.

Як пояснює розвідка, на такому тлі громадяни відчувають соціальну несправедливість. Водночас ці фактори впливають на життя економічно. Тому навіть коли влада вживає стабілізаційних заходів – люди не довіряють і сприймають це як негативні дії.

Відомо зокрема, що соціологи фіксують в Росії "інерційну лояльність". Це показник, за якого фактичні високі рейтинги зберігаються, однак реальна ситуація змінюється. Адже зменшується соціальна база.

Саме так, економіка Росії стає більш вразливою для точкових кизових ситуацій. І інформаційний контроль теж не допомагає, бо частка тих, хто не сприймає офіційні наративи відповідно почала збільшуватись.

Що ще потрібно знати про економіку Росії?

Раніше видання The Moscow Times повідомляло, що протягом 2025 року більше половини великих компаній РФ фіксували зменшення прибутків.

Лише 19% усіх підприємців мали можливість на інвестиції у звисному режимі. Що ж стосується 33%, або кожної третьої компанії, – інвестиції зменшили "істотно". Водночас ще 15% підприємців повністю заморозили всі проєкти.

Єдина видима сьогодні перспектива для багатьох підприємств – скорочення виробництва, співробітників, а в найкритичніших ситуаціях, на жаль, і банкрутство,

– зазначив Олександр Муричев, віцепрезидент РСПП.

Водночас, за інформацією Росстату, січень-листопад 2025 року був для російського бізнесу не найкращим періодом. Приботок компаній з урахуванням збитків знизився на 5,5% до 25,43 трильйона рублів.

Чи не найбільше постраждали нафтогазові компанії, які втратили 55% прибутків. На другому місці – автовиробники, де втратили чверть заробітку. А от вугільні компанії встановили рекорд з сальдових збитків – 334,9 9 мільярда рублів.

Як війна в Ірані впливає на Росію?