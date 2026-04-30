Когда нужно передать показания счетчика?

Украинцы имеют всего пять дней, чтобы отчитаться своим поставщикам электроэнергии за апрель и избежать лишних сумм в платежках, сообщает Кировоградоблэнерго.

По требованиям закона Украины "О рынке электрической энергии", все бытовые потребители должны фиксировать показатели приборов учета электроэнергии в течение последних двух дней текущего месяца и трех следующих.

Таким образом, за апрель украинцы обязаны передавать данные в свои облэнерго:

29 и 30 апреля 2026 года;

1, 2 и 3 мая 2026 года.

Своевременная передача показаний счетчика важна прежде всего для самих потребителей. Поставщик сможет корректно рассчитать стоимость потребленной электроэнергии, поэтому платить придется только за фактически использованные киловатт-часы.

Заметьте! В противном случае облэнерго посчитает стоимость света по средним показателям, и суммы в платежках может быть больше, чем ожидали.

Куда подавать показатели прибора?

На сегодня существует несколько способов передать показания счетчика за свет. Выбрать можно любой, но главное сделать это до 3 мая.

Поставщики предлагают следующие варианты:

Зайти на сайт своего облэнерго, найти раздел "Передать показания счетчика" и там ввести показатели в личном электронном кабинете;

Позвонить в колл-центр облэнерго и указать объем потребленной электроэнергии за месяц;

Внести показатели через один из чат-ботов компании. Они работают в Viber или Telegram.

Отправить на электронную почту коллцентра.

Как передать показатели зонных счетчиков?

В то же время особенно внимательными стоит быть владельцам двухзонных счетчиков, чтобы не ошибиться при передаче данных, отмечает Львовоблэнерго. Такие приборы считают электроэнергию отдельно за день и за ночь.