Когда нужно передать показания счетчика?
Украинцы имеют всего пять дней, чтобы отчитаться своим поставщикам электроэнергии за апрель и избежать лишних сумм в платежках, сообщает Кировоградоблэнерго.
Смотрите также Одна из крупнейших в Европе: где в Украине построят новую ветроэлектростанцию
По требованиям закона Украины "О рынке электрической энергии", все бытовые потребители должны фиксировать показатели приборов учета электроэнергии в течение последних двух дней текущего месяца и трех следующих.
Таким образом, за апрель украинцы обязаны передавать данные в свои облэнерго:
- 29 и 30 апреля 2026 года;
- 1, 2 и 3 мая 2026 года.
Своевременная передача показаний счетчика важна прежде всего для самих потребителей. Поставщик сможет корректно рассчитать стоимость потребленной электроэнергии, поэтому платить придется только за фактически использованные киловатт-часы.
Заметьте! В противном случае облэнерго посчитает стоимость света по средним показателям, и суммы в платежках может быть больше, чем ожидали.
Куда подавать показатели прибора?
На сегодня существует несколько способов передать показания счетчика за свет. Выбрать можно любой, но главное сделать это до 3 мая.
- Зайти на сайт своего облэнерго, найти раздел "Передать показания счетчика" и там ввести показатели в личном электронном кабинете;
- Позвонить в колл-центр облэнерго и указать объем потребленной электроэнергии за месяц;
- Внести показатели через один из чат-ботов компании. Они работают в Viber или Telegram.
- Отправить на электронную почту коллцентра.
Как передать показатели зонных счетчиков?
В то же время особенно внимательными стоит быть владельцам двухзонных счетчиков, чтобы не ошибиться при передаче данных, отмечает Львовоблэнерго. Такие приборы считают электроэнергию отдельно за день и за ночь.
Чтобы снять показатели двухзонного счетчика электроэнергии, сначала нужно определить индексы день и ночь на панели. Они обозначаются по-разному, в зависимости от типа двухзонного счетчика и года его выпуска.
Счетчики запрограммированы таким образом, что индексы и данные демонстрируются на табло поочередно. Однако чаще всего можно увидеть такие коды:
- T1 (E1, T11 или 1.8.1) – день;
- T2 (E2, T12 или 1.8.2) – ночь.
Итак, главное то, что в конце отметки индекса: 1 – это "день", 2 – это зона "ночь".
Также очень важно разобраться в числах на табло. Они состоят из нулей в начале, цифр до запятой или выделенных черным цветом, и цифр после запятой или выделенных красным цветом.
При передаче показаний счетчика необходимо учитывать цифры, которые идут до запятой. Они указывают на целые киловатт-часы. Цифры после запятой указывать не нужно.
Важно! На днях правительство продлило действующий тариф на электроэнергию до конца октября. То есть платить за свет в мае нужно 4,32 гривны за киловатт-час. Однако эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу высказал мнение, что тарифы на свет до конца года могут вырасти более 5 гривен, а то и до 6.
Кому нужен дополнительный счетчик?
В обычном домохозяйстве установка дополнительного счетчика электроэнергии не является обязательным, если все потребленное электричество используется исключительно для бытовых нужд. Одного прибора учета достаточно для стандартного пользования в квартире или частном доме.
Ситуация меняется, когда владелец начинает вести предпринимательскую деятельность по месту жительства. Если часть электроэнергии используется не для личных нужд, а для работы бизнеса, например, домашнего офиса, парикмахерской, маникюрного кабинета, мастерской или иной коммерческой деятельности, возникает потребность в отдельном учета.
Это связано с тем, что тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса отличаются, и для предпринимателей они обычно выше. Именно поэтому поставщики требуют разделять потребление для бытовых и коммерческих целей.