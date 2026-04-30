Коли потрібно передати показники лічильника?
Українці мають усього п'ять днів, аби прозвітувати своїм постачальникам електроенергії за квітень і уникнути зайвих сум в платіжках, повідомляє Кіровоградобленерго.
За вимогами закону України "Про ринок електричної енергії", усі побутові споживачі повинні фіксувати показники приладів обліку електроенергії протягом останніх двох днів поточного місяця та трьох наступного.
Таким чином, за квітень українці зобов'язані передавати дані до своїх обленерго:
- 29 та 30 квітня 2026 року;
- 1, 2 та 3 травня 2026 року.
Вчасна передача показників лічильника важлива насамперед для самих споживачів. Постачальник зможе коректно розрахувати вартість спожитої електроенергії, тому платити доведеться лише за фактично використані кіловат-години.
Зауважте! В іншому випадку обленерго порахує вартість світла за середніми показниками, і суми в платіжках може бути більшою, ніж очікували.
Куди подавати показники приладу?
На сьогодні існує кілька способів передати показники лічильника за світло. Обрати можна будь-який, але головне зробити це до 3 травня.
- Зайти на сайт свого обленерго, знайти розділ "Передати показники лічильника" і там ввести показники в особистому електронному кабінеті;
- Зателефонувати до колцентру обленерго і вказати обсяг спожитої електроенергії за місяць;
- Внести показники через один із чат-ботів компанії. Вони працюють у Viber або Telegram.
- Надіслати на електронну пошту колцентру.
Як передати показники зонних лічильників?
Водночас особливо уважними варто бути власникам двозонних лічильників, щоб не помилитися при передачі даних, зазначає Львівобленерго. Такі прилади рахують електроенергію окремо за день та за ніч.
Щоб зняти показники двозонного лічильника електроенергії, спочатку потрібно визначити індекси день і ніч на панелі. Вони позначаються по-різному, залежно від типу двозонного лічильника та року його випуску.
Лічильники запрограмовані таким чином, що індекси та дані демонструються на табло по черзі. Проте найчастіше можна побачити такі коди:
- T1 (E1, T11 або 1.8.1) – день;
- T2 (E2, T12 або 1.8.2) – ніч.
Отже, головне те, що у кінці позначки індексу: 1 – це "день", 2 – це зона "ніч".
Також дуже важливо розібратись у числах на табло. Вони складаються з нулів на початку, цифр до коми або виділених чорним кольором, та цифр після коми або виділених червоним кольором.
При передачі показників лічильника необхідно враховувати цифри, які йдуть до коми. Вони вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми вказувати не потрібно.
Важливо! Днями уряд продовжив чинний тариф на електроенергію до кінця жовтня. Тобто платити за світло у травні потрібно 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу висловив думку, що тарифи на світло до кінця року можуть зрости понад 5 гривень, а то й до 6.
Кому потрібен додатковий лічильник?
У звичайному домогосподарстві встановлення додаткового лічильника електроенергії не є обов’язковим, якщо вся спожита електрика використовується виключно для побутових потреб. Одного приладу обліку достатньо для стандартного користування у квартирі чи приватному будинку.
Ситуація змінюється, коли власник починає вести підприємницьку діяльність за місцем проживання. Якщо частина електроенергії використовується не для особистих потреб, а для роботи бізнесу, наприклад, домашнього офісу, перукарні, манікюрного кабінету, майстерні чи іншої комерційної діяльності, виникає потреба в окремому обліку.
Це пов’язано з тим, що тарифи на електроенергію для населення та бізнесу відрізняються, і для підприємців вони зазвичай вищі. Саме тому постачальники вимагають розділяти споживання для побутових і комерційних цілей.