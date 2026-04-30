Коли потрібно передати показники лічильника?

Українці мають усього п'ять днів, аби прозвітувати своїм постачальникам електроенергії за квітень і уникнути зайвих сум в платіжках, повідомляє Кіровоградобленерго.

За вимогами закону України "Про ринок електричної енергії", усі побутові споживачі повинні фіксувати показники приладів обліку електроенергії протягом останніх двох днів поточного місяця та трьох наступного.

Таким чином, за квітень українці зобов'язані передавати дані до своїх обленерго:

29 та 30 квітня 2026 року;

1, 2 та 3 травня 2026 року.

Вчасна передача показників лічильника важлива насамперед для самих споживачів. Постачальник зможе коректно розрахувати вартість спожитої електроенергії, тому платити доведеться лише за фактично використані кіловат-години.

Зауважте! В іншому випадку обленерго порахує вартість світла за середніми показниками, і суми в платіжках може бути більшою, ніж очікували.

Куди подавати показники приладу?

На сьогодні існує кілька способів передати показники лічильника за світло. Обрати можна будь-який, але головне зробити це до 3 травня.

Постачальники пропонують такі варіанти:

Зайти на сайт свого обленерго, знайти розділ "Передати показники лічильника" і там ввести показники в особистому електронному кабінеті;

Зателефонувати до колцентру обленерго і вказати обсяг спожитої електроенергії за місяць;

Внести показники через один із чат-ботів компанії. Вони працюють у Viber або Telegram.

Надіслати на електронну пошту колцентру.

Як передати показники зонних лічильників?

Водночас особливо уважними варто бути власникам двозонних лічильників, щоб не помилитися при передачі даних, зазначає Львівобленерго. Такі прилади рахують електроенергію окремо за день та за ніч.