Запад призывает ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию, – Financial Times
Источник:Financial Times
Страны мероприятия призвали ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию и критически важные товары. Поскольку агрессор может использовать подобные товары в военных целях.
Экспорт электроники в Россию из ОАЭ
Экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз, достигнув почти 283 миллионов долларов. Страна Персидского залива также экспортировала в Россию 158 беспилотников в 2022 году на сумму почти в 600 тысяч долларов.
Запад хочет знать, что именно ОАЭ поставляют в Россию.
Сообщается, что официальные лица из США, Евросоюза и Британии в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр торговых ограничений во избежание нарушения санкций.
США, в частности, обеспокоены тем, что ОАЭ снабжают товарами, которые могут быть перепрофилированы для того, чтобы затем использовать их в войне. Также страны ЕС запросили информацию о том, что конкретно ОАЭ экспортируется в Россию.