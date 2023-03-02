Експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс у понад сім разів, сягнувши майже 283 мільйонів доларів. Країна Перської затоки також експортувала в Росію 158 безпілотників у 2022 році на суму у майже 600 тисяч доларів.

Варто зауважити, що експорт товарів до Росії з ОАЕ постійно зростає. Так торік ОАЕ також експортували до Росії у 15 разів більше мікрочипів, ніж роком раніше.

Захід хоче знати що саме ОАЕ постачають до Росії

Повідомляється, що офіційні особи з США, Євросоюзу та Британії в останні тижні відвідали ОАЕ, щоб роз'яснити широкий спектр торгових обмежень для уникнення порушення санкцій.

США, зокрема, стурбовані тим, що ОАЕ постачають товари, які можуть бути перепрофільовані для того, аби потім використовувати їх у війні. Також країни ЄС запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до Росії.