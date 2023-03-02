Экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз, достигнув почти 283 миллионов долларов. Страна Персидского залива также экспортировала в Россию 158 беспилотников в 2022 году на сумму почти в 600 тысяч долларов.

Следует заметить, что экспорт товаров в Россию из ОАЭ постоянно растет. Так, в прошлом году ОАЭ также экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее.

Запад хочет знать, что именно ОАЭ поставляют в Россию.

Сообщается, что официальные лица из США, Евросоюза и Британии в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр торговых ограничений во избежание нарушения санкций.

США, в частности, обеспокоены тем, что ОАЭ снабжают товарами, которые могут быть перепрофилированы для того, чтобы затем использовать их в войне. Также страны ЕС запросили информацию о том, что конкретно ОАЭ экспортируется в Россию.