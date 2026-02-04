Объединенный отчет за январь 2026 года: кто уже вскоре должен его подать
- Юридические лица должны подать объединенный отчет за январь 2026 года до 20 февраля.
- ФЛП и самозанятые лица отчитываются ежеквартально, первый отчет за I квартал 2026 года нужно подать до 10 мая.
Налоговый расчет называют еще объединенным отчетом. Дело в том, что он соединил в себе два прежних отчета.
Кто должен подать объединенный отчет за январь 2026 года?
Отчет включает в себя данные по трем налогам, о чем говорится на сайте Бухгалтер 911.
Объединенный отчет соединил в себе:
- налоговую квартальную декларацию с данными о налоге на доходы физических лиц налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС);
- месячный отчет по единому социальному взносу (ЕСВ).
Юридические лица сейчас отчитываются так, как это и было раньше – ежемесячно. Поэтому за январь 2026 года подают отчет до 20 февраля.
А вот ФЛП и самозанятые лица за январь не отчитываются. Почему так? Для этих людей с 2026 года действует квартальный отчетный период.
Обратите внимание! Это означает, что первый объединенный расчет они подадут за I квартал 2026 года - до 10 мая.
У Пенсионном фонде отметили, что этот же порядок будет действовать и в дальнейшем – в течение 40 дней после окончания квартала.
Однако для юридических лиц порядок представления отчетности остается неизменным. Кроме того, система налогообложения – упрощенная или общая – никоим образом не влияет на порядок представления отчетности.
Что еще следует знать ФЛП в феврале 2026 года?
- ФЛП 1, 2 и 4 групп должны уплатить военный сбор, независимо от того, получали ли они доход. Уплатить налог следует успеть до 20 февраля 2026 года. Также подать декларацию должна 3 группа ФЛП. Последний срок для подачи годовой налоговой документации – 9 февраля текущего года.
- Кроме того, некоторые ФЛП могут получить денежную выплату. Речь идет о 2 и 3 группе. Им предусмотрены выплаты для покупки энергооборудования через Дію.