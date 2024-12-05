Британия разоблачила схему отмывания денег и обхода санкций: среди участников российские шпионы

Представители правоохранительных органов в четырех странах разоблачили многомиллиардную схему отмывания денег. Она предоставляла возможность обходить санкции с помощью криптовалюты российским шпионам и европейским наркоторговцам

Что известно о расследовании

Речь идет о правоохранителях Великобритании, США, Франции и Ирландии, пишет 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Так воры действовали из трех городов: Лондона, Дубая и Москвы. В ходе расследования правоохранительные органы арестовали 84 человека и изъяли 20 миллионов фунтов наличными и криптовалютой. В частности пять человек и несколько компаний были внесены в санкционный список США.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что расследование было сосредоточено на двух компаниях – Smart и TGR. Дело в том, что именно их услугами пользовались состоятельные транснациональные преступники и подсанкционные лица.

Среди тех, кто использовал схему, был и картель Кинахана, и ирландские торговцы кокаином, которые связаны со многими заказными убийствами. Кроме того, с помощью этой схемы финансировались группировки, которые занимаются вымогательством.

Обратите внимание! Также к этому делу были привлечены российские шпионские операции с конца 2022 по лето 2023 года.

Как осуществлялись преступления

FT сообщает, что сеть использовала курьеров для сбора наличных у преступников внутри стран. Эти наличные потом обменивали на криптовалюту (преимущественно Tether). Деньги же отмывали через привлеченные компании.

За четыре месяца сеть собрала наличные в 55 различных местах Англии, Шотландии, Уэльса и на Нормандских островах. Деньги использовали по меньшей мере 22 вероятные преступные группировки.

Заметьте! По данным британских правоохранителей, схему использовала и кремлевская медиагруппа RT. Сейчас она находится под британскими санкциями, чтобы финансировать работу "русскоязычной медиаорганизации" в Британии.

Кто руководит компаниями Smart и TGR

В частности компанией Smart руководит россиянка и жительница Москвы Екатерина Жданова. В США ее обвинили в переводе более 100 миллиона долларов в Объединенные Арабские Эмираты от имени подсанкционного олигарха.

Компанией TGR руководят три человека: Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Браденс. Исполняющий обязанности заместителя министра США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Т. Смит сказал, что именно через эту компанию российская элита обходила американские и международные санкции. Обход происходил с помощью стейблкоинов.

Незаконная сеть, действующая более чем в 30 странах, иллюстрирует рост взаимодействия между враждебными государствами и организованной преступностью, тогда как экономические санкции заставляют такие страны, как Россия, искать новые способы работы на Западе,

– отмечает издание.

В FT отметили, что этот случай демонстрирует все более активное использование криптовалют теми, кто отрезан от мировой банковской системы.

