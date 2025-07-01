Обновленный состав СНБО провел первое заседание: ввели мораторий на проверки бизнеса
- СНБО провел первое заседание в обновленном составе под председательством Владимира Зеленского.
- Принято решение ввести реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство госструктур в предпринимательскую деятельность.
Владимир Зеленский 21 июля провел первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны. Ввели мораторий на проверки бизнеса госорганами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о моратории на проверки бизнеса?
Первое заседание обновленного состава СНБО прошло под председательством президента. На нем рассмотрели вопросы экономической безопасности.
Владимир Зеленский отметил, что абсолютно конкретная задача, – направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а, следовательно, рост производства и рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость.
Также призвал ощутимо масштабировать инвестиции в наше государство и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности, речь идет о локализации производств на территории Украины.
СНБО на заседании принял решение ввести реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность,
– заявил президент.
Украинский лидер отметил, что мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.
Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие 6 месяцев,
– подчеркнул глава государства.
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Первое заседание обновленного состава СНБО: смотрите видео