Обновленный состав СНБО провел первое заседание: ввели мораторий на проверки бизнеса

Владимир Зеленский 21 июля провел первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны. Ввели мораторий на проверки бизнеса госорганами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о моратории на проверки бизнеса?

Первое заседание обновленного состава СНБО прошло под председательством президента. На нем рассмотрели вопросы экономической безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что абсолютно конкретная задача, – направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а, следовательно, рост производства и рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость.

Также призвал ощутимо масштабировать инвестиции в наше государство и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности, речь идет о локализации производств на территории Украины.

СНБО на заседании принял решение ввести реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность,

– заявил президент.

Украинский лидер отметил, что мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие 6 месяцев,

– подчеркнул глава государства.

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Первое заседание обновленного состава СНБО: смотрите видео