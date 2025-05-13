ТРЦ Ocean Plaza перевел государству 1,4 миллиарда гривен: куда направили средства

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza перечислил 1,4 миллиарда гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Деньги поступили благодаря прибыли от управления ТРЦ, доля которого принадлежит государству.

Как распределили средства

Об этом сообщили в компании "Ланита Инвест" – миноритарном акционере торгово-развлекательного центра изданию LIGA.net, передает 24 Канал. В компании отметили, что такой результат стал возможным благодаря эффективному и прозрачному управлению объектом.

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В комментарии "Ланита Инвест" говорится, что участие бизнеса в финансировании государственных инициатив должно стать не исключением, а нормой: это и о социальной ответственности, и о реальном вкладе в восстановление инфраструктуры и доверии общества.

Справочно. "Ланита Инвест" владеет 33,5% Ocean Plaza через компанию UDP бизнесмена Андрея Иванова. Основной пакет в 66,65% контролирует Фонд госимущества Украины, который планирует выставить долю на открытый аукцион. Однако приватизация затягивается – хотя государство уже получило актив и права требования по кредиту, дальнейших шагов пока не сделано.

Вовлеченность бизнеса в восстановление

Участники рынка считают, что ФГИУ должен не останавливаться на статусе формального кредитора, а обеспечить стабильный финансовый поток для бюджета, особенно в условиях военного времени. Один из вариантов – конкурентная приватизация с четкими обязательствами нового инвестора по обслуживанию долга.

Отмечают, что Ocean Plaza – один из примеров, как коммерческие структуры могут интегрироваться в систему послевоенного восстановления и работать не только на прибыль, но и на стабильность страны.