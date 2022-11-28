Дмитрий Осовский разрешил одесситам приходить с ноутбуками, предоставляя доступ к электроэнергии и интернету, при этом, по его словам, брал за вход символические 50 гривен с человека. Желающих было много, однако правоохранителям не понравилась такая инициатива.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Одессита оштрафовали за "продажу" электроэнергии

В жилом массиве "Радужный" у Дмитрия Осовского открыт собственный копи-центр. Он приобрел дизельный генератор, чтобы поддерживать работу бизнеса во время обесточиваний и позволил всем желающим заряжать телефоны.

Позже жильцы ЖК начали обращаться к предпринимателю с просьбой поработать в его копи-центре за собственными ноутбуками. После этого Дмитрий ввел плату, чтобы возмещать стоимость топлива для генератора.

Экономика должна работать. Места бронируют на несколько дней вперед. Вот только что зашла учительница, хочет так же вести уроки,

– рассказывал Дмитрий Осовский на своей странице в фейсбуке.

Однако, вскоре после публикации поста в копи-центр предпринимателя наведались правоохранители и выписали протокол со штрафом в 34 тысячи гривен.

Я брал символическую плату за вход – 50 гривен, только за топливо для генератора. А для пенсионеров вход вообще был бесплатным. Но полицейские обвинили меня в незаконной продаже электричества,

– заявил бизнесмен.

К слову, Дмитрий Осовский добавил, что его дело будет рассматриваться в одном из районных судов 16 декабря.