Дмитро Осовський дозволив одеситам приходити з ноутбуками, надаючи доступ до електроенергії та інтернету, при цьому, за його словами, брав за вхід символічні 50 гривень з людини. Охочих було багато, проте правоохоронцям не сподобалась така ініціатива.

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Одесита оштрафували за "продаж" електроенергії

У житловому масиві "Райдужний" у Дмитра Осовського відкрито власний копі-центр. Він придбав дизельний генератор, щоб підтримувати роботу приміщення під час знеструмлень, і дозволив усім охочим заряджати телефони.

Пізніше мешканці ЖК почали звертатися до підприємця з проханням попрацювати у його копі-центрі за власними ноутбуками. Після цього Дмитро запровадив плату, щоб відшкодовувати вартість палива для генератора.

Економіка має працювати. Місця бронюють на кілька днів вперед. Ось щойно зайшла вчителька, хоче так само вести уроки,

– розповідав Дмитро Осовський на власній сторінці у фейсбуці.

Проте, невдовзі після публікації допису, до копі-центру підприємця навідалися правоохоронці і виписали протокол зі штрафом у 34 тисячі гривень.

Я брав символічну плату за вхід – 50 гривень, лише за паливо для генератора. А для пенсіонерів вхід взагалі був безкоштовний. Але поліцейські звинуватили мене у незаконному продажу електрики,

– заявив бізнесмен.

До слова, Дмитро Осовський додав, що його справа розглядатиметься в одному з районних судів 16 грудня.