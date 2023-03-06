Один из крупнейших банков России отказался выплачивать долги

Российский банк "Тинькофф" оказался в десятом санкционном пакете ЕС в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. "Тинькофф" был вынужден приостановить торговлю в евро, а его приложение было удалено из App Store.

Банк выпускал еврооблигации TCS Finance DAS, также входящей в группу TCS.

3 марта этого года "Тинькофф" сообщил, что проценты по облигациям 15 марта автоматически аннулируют.

Мог ли "Тинькофф" отказаться от обязательств

Владельцы облигаций сочтутся такими, "что безвозвратно отказались от своего права на получение и больше не будут иметь никаких прав против эмитента или какой-либо другой стороны по выплате процентов за март 2023 года".

Российский банк также сообщил, что документация по облигациям позволяет эмитенту отменить купонные выплаты.

В текущих условиях мы приняли решение об отмене одного платежа с целью проведения дополнительной работы по учету интересов всех инвесторов, в том числе за пределами России,

– заявили в банке в ответ на запрос Reuters.

Российский банк "Тинькофф" входит в 13 системно важных финансовых учреждений Центрального банка России.