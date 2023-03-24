Один из крупнейших ритейлеров в России объявил о намерении выйти из рынка

Французская сеть магазинов стройматериалов и инвентаря Leroy Merlin объявила о планах уйти из России. Об этом сообщают российские СМИ.

Leroy Merlin хочет выйти из России

В компании Leroy Merlin заявили, что передадут все свои операции в России местному менеджменту. Французская сеть объяснила, что делает это для того, чтобы обеспечить сохранность рабочих мест ее сотрудников.

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Стоит заметить, что Leroy Merlin – одна из крупнейших западных компаний, продолжающих деятельность в России, несмотря на полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия. Ее российский персонал насчитывает 45 тысяч человек.

Что известно о Leroy Merlin Leroy Merlin принадлежит холдинговой компании Association Familiale Mulliez, также владеющей французской сетью спортивных магазинов Decathlon и сетью гипермаркетов "Ашан", которые также продолжают работать в России.

Вчера, 23 марта, стало известно, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Поскольку они отказываются выходить с российского рынка и открывают филиалы в так называемых псевдореспубликах.