NovaPay ограничит денежные переводы для физлиц, которые регулярно получают средства наложенным платежом

"Новая почта" предупредила о возможных ограничениях денежных переводов через финансовый сервис NovaPay. Это будет касаться физических лиц, которые регулярно получают средства наложенным платежом, но не зарегистрированы как ФЛП или юридические лица.

NovaPay будет проверять денежные переводы

В компании объяснили, что изменения связаны с выполнением требований Закона Украины №361-IX, который обязывает финансовые учреждения проводить проверки операций клиентов и оценивать их на наличие финансовых рисков, информирует 24 Канал.

Смотрите также Более 50% экономики в тени: Гетманцев сделал шокирующее заявление

Если физическое лицо часто получает наложенным платежом значительные суммы, NovaPay может ограничить предоставление финансовых услуг до момента предоставления объяснений о происхождении средств,

– отметили в сообщении.

"Новая почта" уверяет, что не будет ограничивать количество отправленных или полученных посылок. Речь идет исключительно о денежных переводах. Компания рекомендует предпринимателям зарегистрировать ФЛП или заключить официальный договор для беспрепятственного пользования услугами.

Что этому предшествовало

Вопрос контроля онлайн-продаж и налогообложения физических лиц, которые активно пользуются платежными платформами, является частью более широкой налоговой реформы, которую продвигает государство в рамках сотрудничества с МВФ.

Еще в декабре 2024 года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада в 2025 году будет рассматривать законопроект, который предоставит цифровым платформам статус налоговых агентов. Это означает, что онлайн-сервисы могут быть обязаны самостоятельно удерживать и перечислять налоги с доходов своих пользователей.

В рамках этого курса усиливается и контроль со стороны Государственной налоговой службы. Ведомство получило новые инструменты мониторинга онлайн-продаж, а уже в мае 2025 года некоторые пользователи платежных систем начали получать сообщения с требованием объяснить происхождение средств, которые поступали им через сервисы переводов. Это стало поводом для усиления осторожности среди пользователей платформы NovaPay, а также сигналом об изменении правил игры для неформальных онлайн-продавцов.