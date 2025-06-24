Не TikTok и не YouTube: кто настоящий лидер по доходу в 2024 году
- OnlyFans в 2024 году заработала 37,6 миллиона долларов на каждого работника, превзойдя YouTube и TikTok по доходу на одного сотрудника.
- Платформа, изначально созданная для фитнес-инфлюенсеров, трансформировалась в ведущую платформу для контента для взрослых во время пандемии COVID-19.
Платформа OnlyFans стала одной из самых эффективных компаний в мире по уровню дохода на одного работника. В 2024 году компания заработала 37,6 миллиона долларов на каждого сотрудника.
OnlyFans обошел YouTube и TikTok
Это значительно превышает показатели таких гигантов, как YouTube или TikTok, передает 24 Канал со ссылкой на данные Voronoi.
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OnlyFans заработал больше, чем YouTube или TikTok / Инфографика Voronoi
Феномен OnlyFans
Созданная как площадка для фитнес-инфлюенсеров и блогеров, OnlyFans трансформировалась в ключевую платформу для создателей контента для взрослых, особенно во время пандемии COVID-19, когда спрос на онлайн-развлечения вырос.
Основатель платформы, британец Тим Стокли, в 2018 году продал 75% материнской компании украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому. А уже в 2021 году Стокли покинул пост CEO.
Сейчас OnlyFans – пример того, как нишевый продукт может стать глобальным бизнесом с рекордными финансовыми показателями.