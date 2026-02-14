ФЛП могут оштрафовать за несколько слов в чеке: что не надо включать в цену

Правильное оформление фискальных чеков критически важно для ФЛП, особенно в случаях, когда бизнес взимает "плату за генератор". В некоторых случаях ФЛП могут оштрафовать, или даже принудительно перевести на общую систему налогообложения.

Что нельзя указывать в чеке, чтобы не получить штраф?

Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет", сообщают в блоге юриста Богдана Янкива.

В некоторых случаях доплата за генератору в чеке законна, а в других – нет. Для того, чтобы не получить штрафы, нужно соблюсти определенные условия.

Условие 1: Заблаговременное информирование

Потребитель имеет право заранее получить полную и понятную информацию о цене и ее составляющих. О любых дополнительных платежах нужно сообщать ДО предоставления услуги или продажи товара.

Где должна быть указана информация:

В меню (для кафе, ресторанов);

В прейскурантах (для салонов красоты, мастерских);

На объявлениях у входа или кассы;

На сайте или в соцсетях (если клиент может ознакомиться до визита);

В договорах (для услуг по договорам);

Условие 2: Согласие потребителя

В случаях, когда возникают дополнительные услуги (например, из-за работы генератора), исполнитель обязан получить согласие потребителя. Услуги, предоставленные без согласия, не подлежат оплате.

Условие 3: Прозрачная и понятная цена

Клиент должен четко понимать, за что платит: сколько стоит товар или услуга без доплаты, сколько составляет доплата за генератор, какая общая сумма к оплате.

Почему ФЛП могут перевести на общую систему?

Критическая ошибка для ФЛП на упрощенной системе – включить в чек надпись "оплата за генератор", сообщает Новости.LIVE.

Все из-за того, что предпринимателям на едином налоге запрещено продавать электроэнергию или сдавать в аренду альтернативные источники питания. Единые КВЭДы, доступны ФЛП, включают:

35.11 – Производство электроэнергии (общая система налогообложения);

77.39 – Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров (ФЛП 2 и 3 группы).

Во время проверки контролирующий орган может прийти к выводу, что деятельность осуществляется без соответствующего КВЭД. Это грозит доначислением налогов и принудительным переводом на общую систему (или требованием добавить КВЭД).

То есть компенсация расходов на горючее для генератора может трактоваться налоговой как продажа электроэнергии. Лучший вариант – писать в чеке нейтральные формулировки, например, "за обслуживание".

