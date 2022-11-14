В освобожденном Херсоне возобновили работу Киевстар и Vodafonе

В деоккупированном Херсоне уже заработали два мобильных оператора. Об этом Киевстар и Vodafonе сообщили в своих соцсетях.

В Херсоне заработали два мобильных оператора

О возобновлении работы мобильного оператора Киевстар сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. "В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстара", – рассказал он.

Полезно Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Также это подтвердили на странице Киевстар в фейсбуке. "На завтра запланировано много работы по возобновлению связи в городе", – добавили там.

В компании Vodafonе тоже рассказали, что уже восстановили мобильные связи в городе. Там отметили, что менее чем через 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города.