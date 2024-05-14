Гостиницу "Украина" в центре Киева хотят продать за более чем 1 миллиард гривен

Недавно прошло заседание аукционной комиссии Фонда госимущества Украины, где рассматривали вопрос о продаже гостиницы "Украина" в Киеве. Комиссия обсудила условия продажи гостиницы и установила начальную цену продажи.

За сколько хотят продать здание

Недавно Кабинет Министров добавил отель "Украина" в список объектов, которые должны быть приватизированы. Это решение о приватизации было утверждено Фондом государственного имущества.

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Комиссия установила начальную цену для приватизации гостиницы "Украина" на уровне 1,048 миллиарда гривен.

Участники комиссии ознакомились с документами предприятия, в частности с финансовой отчетностью за I квартал текущего года. После обсуждения, учитывая требования Закона, комиссия установила стартовую цену продажи актива на аукционе с условиями – 1 047 637 152 гривен,

– говорится в заявлении ФГУ.

Что известно об отеле

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Отель "Украина" – это 4-звездочный отель, расположен в самом центре Киева, на Майдане Независимости. Здание имеет 14 этажей и общую площадь 22 481,5 квадратных метров.

Вот что в отеле можно найти:

Главный ресторан "Украина" на 250 мест с площадью 451 квадратный метр.

Четыре банкетных зала.

Бизнес-центр на первом этаже, оснащен современным офисным оборудованием.

Шесть конференц-залов и переговорные комнаты.

Салон красоты, сауна и массажный кабинет, где также предлагаются услуги частной прачечной.

Стоянка на 69 мест для автомобилей.

Приватизация гостиницы "Украина"

Неделю назад Кабмин издал распоряжение, по которому отель "Украина" был включен в список объектов на приватизацию. Это означает, что в ближайшем будущем отель будут развивать частные инвесторы.

Стартовая стоимость отеля сперва была установлена в 1,039 миллиарда гривен без учета НДС. В январе отмечалось, что отель имеет долги на сумму 45 миллионов гривен.

Аукцион по продаже отеля планируется провести в конце этого лета. Сейчас отель продолжает работать, но из-за военных обстоятельств преимущественно используется для проведения конференций, а не для размещения гостей.