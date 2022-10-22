Как украинцы готовятся к отключениям электричества, тепла и связи: товары и средние чеки покупок

Россияне продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Реагируя на существующие и возможные отключения электроэнергии, тепла и других ресурсов, украинцы активнее покупают соответствующие товары.

В Prom.ua зафиксировали, что на прошлой неделе спрос на резервные способы освещения, в частности, вырос в 13 раз. О самых популярных товарах на маркетплейсе и средних чеках покупок в разных категориях рассказывает Бизнес 24.

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Самые популярные товары и средняя стоимость заказов

По данным Prom.ua, средний чек на товары резервных способов освещения составляет 1 тысячу гривен. В частности, переносные светильники украинцы стали покупать в 3,5 раза чаще. Непосредственно на них покупатели тратят около 900 гривен.

Кроме того, на 70% выросло количество заказов настольных ламп и фонарей. Средний чек на эти товары составляет 600 гривен. Также в 41 раз вырос спрос на электронные книги. Средний чек в этой категории составляет 3,5 тысячи гривен.

Более чем в 3 раза чаще украинцы начали покупать источники бесперебойного питания. На них сейчас тратят более 8 тысяч гривен. В 5 раз более востребованными стали электрогенераторы – средний чек составляет 26 тысяч гривен. В то же время вдвое популярнее стали солнечные панели и в 4 раза выросли заказы солнечных электростанций.

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К слову, украинцы активнее заказывают кемпинговые фонари и инверторы. Спрос на эти товары вырос в три раза. Тем временем батарейки начали покупать в 2,7 раза чаще, чем раньше – на них в среднем тратят 650 гривен. Популярными также остаются средства для разжигания огня – их покупают в 1,7 раза активнее, чем на прошлой неделе.

Добавим, что в топ наиболее востребованных товаров вошли также радиоприемники, которые сейчас покупают на 95% чаще. Средний чек на такие товары составляет 900 гривен. При этом запрос на усилители связи и модемы вырос в 8 раз – в среднем на них украинцы тратят 1 200 гривен.