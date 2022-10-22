У Prom.ua зафіксували, що проти минулого тижня попит на резервні способи освітлення, зокрема, зріс у 13 разів. Про найпопулярніші товари на маркетплейсі та середні чеки покупок у різних категоріях розповідає Бізнес 24.

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Найпопулярніші товари та середня вартість замовлень

За даними Prom.ua, середній чек на товари резервних способів освітлення нині складає 1 тисячу гривень. Зокрема, переносні світильники українці почали купувати у 3,5 раза частіше. Безпосередньо на них покупці витрачають близько 900 гривень.

Крім того, на 70% зросла кількість замовлень настільних ламп та ліхтарів. Середній чек на ці товари наразі складає 600 гривень. Також у 41 раз зріс попит на електронні книги. Середній чек у цій категорії дорівнює 3,5 тисячі гривень.

У понад 3 рази частіше українці почали купувати джерела безперебійного живлення. На них нині витрачають понад 8 тисяч гривень. У 5 разів затребуванішими стали електрогенератори – середній чек становить 26 тисяч гривень. Водночас, вдвічі популярнішими стали сонячні панелі та у 4 рази зросли замовлення сонячних електростанцій.

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До слова, українці активніше замовляють кемпінгові ліхтарі та інвертори. Попит на ці товари зріс у три рази. Тим часом батарейки почали купувати у 2,7 раза частіше, ніж раніше, – на них у середньому витрачають 650 гривень. Популярними також залишаються засоби для розпалення вогню – їх купують у 1,7 раза активніше, ніж минулого тижня.

Додамо, що до топу найбільш затребуваних товарів ввійшли також радіоприймачі, які нині купують на 95% частіше. Середній чек на такі товари складає 900 гривень. При цьому, запит на підсилювачі зв'язку та модеми зріс у 8 разів, – у середньому, на них українці витрачають 1 200 гривень.