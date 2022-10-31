Убытки из-за отключений электроэнергии: как торговые сети адаптируются к ситуации

После первого массированного ракетного удара россиян по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, бизнес отрасли ритейла активно внедряет новые решения в собственные рабочие процессы. В первую очередь торговые сети начали массово устанавливать генераторы.

Меньше повезло торговым точкам, которые работают в торговых центрах, ведь у них нет такой возможности. О новых вызовах и адаптации крупных украинских торговцев к частым обесточиваниям рассказали в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

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Как ритейлеры адаптируются к отключениям электричества

Во время обесточиваний наибольший ущерб терпят именно продуктовые ритейлеры, ведь они прежде всего зависят от работы холодильного и другого оборудования, объясняют в Ассоциации. Это напрямую касается магазинов, работающих в ТЦ – в случае закрытия всего центра, бизнес простаивает.

Тем временем торговые точки, расположенные в отдельных зданиях или на первых этажах жилых домов, могут использовать резервные источники питания, в частности дизель-генераторы.

Так, в сети магазинов "Копейка" начали готовиться к проблемам с электроснабжением уже давно – на складах, в магазинах и офисах установили все необходимое оборудование. Супермаркеты "АТБ", в свою очередь, закупили 60 стационарных дизель-генераторных станций.

Еще более 300 штук закуплено и в ближайшее время они будут установлены на объектах. Такие генераторы способны полностью обеспечить работу магазина или офиса в случае полного обесточивания,

– объяснил начальник управления по корпоративным коммуникациям "АТБ" Сергей Демченко.

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Похожее решение было принято и в сети "Ашан" – впервые технологию дизель-генераторов компания опробовала еще 11 октября, в одном из супермаркетов Львова.

Единственное – при работе на генераторах мы не можем выставлять товары в холодильники в торговых залах,

– уточнила руководительница по связям с общественностью "Ашан Украина" Елена Орлова.

В то же время, представители сети признают, что терпят убытки из-за перебоев работы энергосистемы. Так, супермаркеты не успевают продавать скоропортящиеся товары, в частности мясную и молочную продукцию.

Здесь планируется адаптировать товары собственного производства, ведь в собственных кулинариях и продовольственных цехах требуется много электроэнергии. Поэтому уже сейчас меняют график работы и улучшают ассортимент. К примеру, временно больше будут делать полуфабрикатов вместо готовых блюд,

– добавили в "Ашан Украина".

К слову, несмотря на сложную ситуацию, благодаря дизель-генераторам и источникам бесперебойного питания магазины продолжают работать. В основном также удается обеспечивать функционирование касс и POS-терминалов.

Впрочем, стабильность работы платежных и других сервисов, в частности, программ лояльности, касс самообслуживания и мобильных приложений, в настоящее время зависит от деятельности непосредственно поставщиков этих услуг.

При этом, во время обесточиваний возможен рост краж товара, когда системы безопасности отключены. Поэтому торговые сети увеличивают физическую охрану и видеонаблюдение. Вместе с тем, как заявляют ритейлеры, эта проблема пока не стала массовой.