Менше пощастило тим торговим точкам, які працюють у торгових центрах, адже у них немає такої можливості. Про нові виклики та адаптацію великих українських торговців до частих знеструмлень розповіли в Асоціації ритейлерів України (RAU).

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Як ритейлери адаптовуються до відключень електрики

Під час знеструмлень найбільше збитків зазнають саме продуктові ритейлери, адже вони передусім залежать від роботи холодильного та іншого обладнання, пояснюють в Асоціації. Це безпосередньо стосується магазинів, що працюють у ТЦ – у разі закриття всього центру, бізнес простоює.

Натомість ті торгові точки, що розташовані в окремих будівлях або на перших поверхах житлових будинків, мають можливість використовувати резервні джерела живлення, зокрема дизель-генератори.

Так, у мережі магазинів "Копійка" почали готуватись до проблем з електропостачанням уже давно – на складах, у магазинах та офісах встановили все необхідне обладнання. Супермаркети "АТБ", своєю чергою, закупили 60 стаціонарних дизель-генераторних станцій.

Ще понад 300 штук закуплено та найближчим часом буде встановлено на об'єктах. Такі генератори здатні повністю забезпечити роботу магазину або офісу у разі повного знеструмлення,

– пояснив начальник управління з корпоративних комунікацій "АТБ" Сергій Демченко.

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Схоже рішення прийняли й у мережі "Ашан" – вперше технологію дизель-генераторів компанія випробувала ще 11 жовтня, в одному з супермаркетів Львова.

Єдине – під час роботи на генераторах ми не можемо виставляти товари у холодильники у торгових залах,

– уточнила керівниця зі зв'язків з громадськістю "Ашан Україна" Олена Орлова.

Водночас, представники мережі визнають, що зазнають збитків унаслідок перебоїв роботи енергосистеми. Так, супермаркети не встигають продавати товари, які швидко псуються, зокрема м'ясну та молочну продукцію.

Тут планується адаптувати товари власного виробництва, адже у власних кулінаріях та продовольчих цехах потрібно багато електроенергії. Тому вже зараз змінюють графіки роботи та покращують асортимент. Наприклад, тимчасово більше будуть робити напівфабрикатів замість готових страв,

– додали в "Ашан Україна".

До слова, попри складну ситуацію, завдяки дизель-генераторам та джерелам безперебійного живлення магазини продовжують працювати. Здебільшого вдається й забезпечувати функціонування кас та POS-терміналів.

Втім, стабільність роботи платіжних та інших сервісів, зокрема програм лояльності, кас самообслуговування та мобільних застосунків нині залежить від діяльності безпосередньо постачальників цих послуг.

При цьому, під час знеструмлень ймовірне зростання крадіжок товару, коли системи безпеки вимкнено. Тому торгові мережі збільшують фізичну охорону та відеоспостереження. Разом з тим, як заявляють ритейлери, ця проблема поки не стала масовою.

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