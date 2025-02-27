В Украине снова будут выключать свет 28 февраля: кого коснутся ограничения
Завтра, 28 февраля, в Украине будут применяться меры по ограничению мощности. Правда, они будут касаться только промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Как действовать отключение света 28 февраля
В Укрэнерго сообщили, что завтра, 28 февраля, в Украине будут применять меры ограничения мощности, они будут касаться промышленности и бизнеса.
В какие часы будут действовать ограничения:
- 05:00– 10:00;
- 16:00– 22:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется,
– отметили в компании.
Временные ограничения будут введены из-за повреждений энергообъектов вследствие российских ракетно-дроновых атак.
Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Кроме того, в компании призвали потреблять электроэнергию бережливо из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины.
К слову, 25 февраля ограничение на потребление электроэнергии вводили в двух областях: Одесской и Полтавской. Причиной этому стали атаки БПЛА на энергообъекты.