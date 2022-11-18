Как бизнесу помочь энергосистеме Украины: 5 советов для предпринимателей

Россия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Чтобы помочь специалистам стабилизировать электросеть, каждый бизнес, как и обычные граждане, может поддержать энергетиков, используя ресурс разумно и умеренно.

После последнего массированного ракетного удара россиян ситуация в энергетической отрасли нашего государства остается сложной – по всей стране происходят отключения света. В киевском представительстве ДТЕК дали 5 советов, как предприниматели могут приобщиться к стабилизации энергосистемы Украины.

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Как бизнес может поддержать энергосистему страны

В ДТЕК отметили, что для стабилизации энергосистемы НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить стабилизационные отключения электроэнергии в разных областях страны. В частности, с 10 октября применяются временные ограничения на поставку ресурса.

При этом, добровольное сокращение потребления электроэнергии бизнес-клиентами поможет стабилизировать работу украинской энергосистемы после массированных российских ракетных ударов.

Так, выполняя 5 простых советов, бизнесы могут помочь энергетикам избегать аварийных ситуаций из-за перегрузки в сети и обеспечить нормальную работу энергетической системы страны. Для этого нужно:

ограничить подсветку вывесок и витрин;

уменьшить использование электроэнергии офисами;

как можно меньше использовать энергоемкие приборы, в частности, принтеры;

снизить яркость освещения торговых залов и оптимизировать систему климат-контроля;

уменьшить использование фасадной рекламы и экранов.

К слову, в ДТЕК подчеркивают, что эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных клиентов. Сейчас это является лучшей поддержкой энергетиков, которые в круглосуточном режиме делают все возможное, чтобы каждый имел дома свет.

Напомним, что 15 ноября Россия совершила самую массированную ракетную атаку по Украине. Враг выпустил 96 ракет разного типа, 77 из которых удалось сбить украинской ПВО. Однако остальные снаряды повредили 15 объектов критической инфраструктуры нашего государства.