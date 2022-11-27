Бизнесу разрешили не использовать РРО во время отключений света, но есть нюанс

Из-за проблем со светом и связью в результате российских обстрелов критической инфраструктуры, бизнес может временно не использовать регистраторы расчетных операций. В то же время такие правила не касаются предприятий, которые работают с программными РРО.

Так, отраслям торговли, общественного питания и услуг налоговая позволила не использовать РРО во время временных отключений электроэнергии, однако не дольше 7 рабочих дней. При этом они должны фиксировать расчетные операции в расчетных книгах.

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Объяснение от налоговой

В официальном пресс-релизе ГНСУ говорится, что решение разрешить бизнесу не использовать регистраторы обусловлено трудностями проведения операций через РРО вследствие перебоев со связью.

Так, в отсутствие света, расчетные операции могут осуществляться с использованием книги учета расчетных операций и расчетной книги, или с должным образом зарегистрированным резервным РРО. В то же время после включения электроэнергии бизнес обязан проводить все расчетные операции через РРО.

Заметим, что решение налоговой не распространяется на владельцев программных регистраторов расчетных операций. В случае отсутствия связи между таким устройством и фискальным сервером операции осуществляются в оффлайн-режиме, который может длиться не более 36 часов, с созданием электронных фискальных чеков.

Так, после восстановления связи производится передача копий созданных ПРРО расчетных документов к фискальному серверу контролирующего органа.

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Добавим, что вместе с тем в ГНСУ напомнили, что штрафы за нарушение закона об обязательных РРО до завершения военного положения применяться не будут, за исключением нарушений при продаже подакцизных товаров.