Отменят ли добровольную уплату налогов для ФЛП: ответ правительства

До конца войны менять рядом добровольную уплату налогов предпринимателями никто не планирует. Об этом рассказал в интервью 24 каналу глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

В связи с полномасштабной войной, правительство произвело добровольную уплату налогов для предпринимателей. Следовательно, с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что я должен платить, но не могу юридически от него это требовать.

Размер налогов для ФЛП с 1 ноября

Если бизнесмен решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему начисляться не будет.

Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6 700 гривен, то Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 1 474 гривен (22% от минимальной зарплаты).

ЕСВ за IV квартал составит 4 422 гривен.

Максимальная ставка ЕСВ в месяц – 22 110 гривен в квартал (6 700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.