Новые меры регулирования торговли

Эти так называемые Автономные торговые меры действуют с июня 2022 года и являются ключевой составляющей поддержки Украины со стороны ЕС. Они направлены на обеспечение жизненно важного доступа к рынку ЕС.

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Обновленные АТЗ содержат усиленный механизм защиты, что связано с увеличением импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах.

Обратите внимание! Обновленный механизм позволяет быстро принимать меры в случае существенных перебоев на рынке ЕС или рынках одного или нескольких государств-членов.

Кроме того, действует так называемый "аварийный тормоз" для импорта некоторых продуктов, в частности яиц, птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда. Оно автоматически срабатывает, если объемы импорта достигнут среднегодовых импортных показателей, зафиксированных с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Важно! Новые АТС вступят в силу 6 июня, после окончания действия текущего режима 5 июня 2024 года. Они будут действовать до 5 июня 2025 года.

Контекст

Действующие с 4 июня 2022 года, АТС имели очевидное положительное влияние на торговлю Украины с ЕС. Меры помогли облегчить сложную ситуацию, с которой столкнулись украинские производители и экспортеры в результате неспровоцированной и несправедливой войны агрессии со стороны России.

Важно! АТС обеспечили относительную стабильность торговых потоков из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, несмотря на значительные препятствия, вызванные войной, и на фоне общего уменьшения объемов торговли Украины в целом.

Импорт ЕС из Украины в 2023 году составил 22,8 миллиарда евро по сравнению с уровнем до войны в 24 миллиарда евро в 2021 году.