Нові заходи регулювання торгівлі

Ці так звані Автономні торговельні заходи діють з червня 2022 року і є ключовою складовою підтримки України з боку ЄС. Вони спрямовані на забезпечення життєво важливого доступу до ринку ЄС.

Читайте також Конкурент чи ні: у чому причина зернового конфлікту Польщі та України

Оновлені АТЗ містять посилений механізм захисту, що пов'язано зі збільшенням імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 і 2023 роках.

Зауважте! Оновлений механізм дозволяє швидко вживати заходів у разі суттєвих перебоїв на ринку ЄС або ринках однієї чи декількох держав-членів.

Крім того, діє так зване "аварійне гальмо" для імпорту деяких продуктів, зокрема яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду. Воно автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнуть середньорічних імпортних показників, зафіксованих з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Важливо! Нові АТЗ набудуть чинності 6 червня, після закінчення дії поточного режиму 5 червня 2024 року. Вони будуть діяти до 5 червня 2025 року.

Контекст

Чинні з 4 червня 2022 року, АТЗ мали очевидний позитивний вплив на торгівлю України з ЄС. Заходи допомогли полегшити складну ситуацію, з якою зіткнулися українські виробники та експортери внаслідок неспровокованої та несправедливої війни агресії з боку Росії.

Важливо! АТЗ забезпечили відносну стабільність торгівельних потоків з України до ЄС у 2022 та 2023 роках, попри значні перешкоди, викликані війною, і на фоні загального зменшення обсягів торгівлі України загалом.

Імпорт ЄС з України у 2023 році склав 22,8 мільярда євро порівняно з рівнем до війни у 24 мільярди євро у 2021 році.