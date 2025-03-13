"Отмыли" 5 миллиардов для онлайн-казино: против владелицы IBOX инициировали спецрасследование

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) подали ходатайство в суд о проведении специального досудебного расследования в отношении владелицы Айбокс Банка.

Суть дела: отмывание 5 миллиардов гривен

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует 24 Канал. По данным следствия, подозреваемые, среди которых акционеры банка, организовали схему легализации средств через механизм "мискодинга". Через эту схему было отмыто около 5 миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн-казино.

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Как выяснили детективы, для реализации сделки создали более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.

Игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывали оплату фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.

Подозреваемая скрывается за границей

Правоохранители уже сообщили о подозрении чиновникам банка, в частности его совладелице. Однако женщина находится за пределами Украины, поэтому она объявлена в розыск.

Важно! В БЭБ отмечают, что адвокаты подозреваемой затягивают процесс, постоянно меняя защитников, инициируя перенос рассмотрения дела и затягивая ознакомление с материалами.

Кроме того, назначенные бесплатные адвокаты часто не появляются на заседания.

В ведомстве отмечают, что такие действия:

Препятствуют завершению досудебного расследования.

Делают невозможным инициацию гражданского иска для возмещения убытков государству.

Создают риск воздействия на свидетелей.

БЭБ настаивает на проведении спецрасследования, чтобы ускорить процесс и привлечь подозреваемую к уголовной ответственности.