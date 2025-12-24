Новые правила бронирования с 1 января 2026 года: какая зарплата нужна для отсрочки
- С 1 января 2026 года для получения отсрочки от мобилизации зарплата работника должна быть выше, исходя из минимальной зарплаты в 8 647 гривен.
- Критически важные компании могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин раз в год, а работников в розыске ТЦК могут бронировать с условием устранения нарушений за 45 дней.
Наличие отсрочки от мобилизации у работника зависит от его зарплаты и показателей минималки в Украине. С 2026 года условия изменятся, поэтому некоторые украинцы могут потерять бронь.
Как изменились правила бронирования в декабре?
В декабре ввели некоторые изменения в правилах бронирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
В частности, действуют следующие нововведения:
- Бронировать мужчин можно даже в том случае, если они находятся в розыске ТЦК или имеют другие проблемы с учетом. Им дается 45 дней, чтобы устранить нарушения, после чего работника могут уволить.
- Критически важные компании теперь могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин раз в год (ранее большинство работодателей могли забронировать только 50% сотрудников).
- Списки работников критической инфраструктуры, подлежащих бронированию, будут проверять быстрее (ранее на проверку выделяли 72 часа, что тормозило работу предприятия).
Кто будет иметь бронь в 2026 году?
Работники критически важных предприятия могут получить отсрочку, однако при условии достаточно зарплаты. С 1 января 2026 года зарплатные требования изменятся:
- Зарплата на одного человека рассчитывается за последний месяц путем умножения размера минимального показателя в Украине на коэффициент 2,5.
- В декабре 2025 года размер минималки составляет 8 000 гривен, то есть зарплата для бронирования у работника должна быть не менее 20 000 гривен.
- В январе 2026 года значение минималки растет и составит 8 647 гривен, поэтому для получения брони надо иметь зарплату хотя бы 21 617 гривен.
Что известно о мобилизации в Украине?
В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.
В Верховной Раде планируют закрыть образовательную лазейку для мужчин, которые используют обучение в колледжах для уклонения от мобилизации. С 2024 года значительное количество мужчин старше 25 лет поступает в колледжи.
В Украине снизили требования к состоянию здоровья военнообязанных из-за недостатка личного состава, заявила военный омбудсмен Решетилова. Военнообязанные с проблемами со здоровьем должны отразить это в учетных данных.