Новые правила бронирования с 1 января 2026 года: какая зарплата нужна для отсрочки

Наличие отсрочки от мобилизации у работника зависит от его зарплаты и показателей минималки в Украине. С 2026 года условия изменятся, поэтому некоторые украинцы могут потерять бронь.

Как изменились правила бронирования в декабре? В декабре ввели некоторые изменения в правилах бронирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины. Смотрите также Зарплатный порог для получения брони: кого не касаются новые правила В частности, действуют следующие нововведения: Бронировать мужчин можно даже в том случае, если они находятся в розыске ТЦК или имеют другие проблемы с учетом. Им дается 45 дней, чтобы устранить нарушения, после чего работника могут уволить.

Критически важные компании теперь могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин раз в год (ранее большинство работодателей могли забронировать только 50% сотрудников).

Списки работников критической инфраструктуры, подлежащих бронированию, будут проверять быстрее (ранее на проверку выделяли 72 часа, что тормозило работу предприятия). Кто будет иметь бронь в 2026 году? Работники критически важных предприятия могут получить отсрочку, однако при условии достаточно зарплаты. С 1 января 2026 года зарплатные требования изменятся: Зарплата на одного человека рассчитывается за последний месяц путем умножения размера минимального показателя в Украине на коэффициент 2,5.

В декабре 2025 года размер минималки составляет 8 000 гривен, то есть зарплата для бронирования у работника должна быть не менее 20 000 гривен.

. В январе 2026 года значение минималки растет и составит 8 647 гривен, поэтому для получения брони надо иметь зарплату хотя бы 21 617 гривен. Что известно о мобилизации в Украине? В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.

В Верховной Раде планируют закрыть образовательную лазейку для мужчин, которые используют обучение в колледжах для уклонения от мобилизации. С 2024 года значительное количество мужчин старше 25 лет поступает в колледжи.

В Украине снизили требования к состоянию здоровья военнообязанных из-за недостатка личного состава, заявила военный омбудсмен Решетилова. Военнообязанные с проблемами со здоровьем должны отразить это в учетных данных.