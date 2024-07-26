Имеет ли сейчас ФЛП право на бронирование

Постановлением Кабинета Министров Украины определен механизм бронирования военнообязанных через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" во время военного положения. Однако, пока этот механизм не включает ФЛП.

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По словам Ирины Карелиной, адвокат "АО CREDENCE", ФЛП (плательщик ЕН) сейчас не может бронировать ни себя, ни своих наемных работников.

Из анализа вышеупомянутых норм, ФЛП не может получить бронь от мобилизации и не может забронировать своих работников, поскольку, ФЛП не определен в перечне тех, кто имеет право бронировать военнообязанных,

– утверждает Ирина Карелина, адвокат "АО CREDENCE".

В то же время адвокат Адвокатского объединения "Verity Group" Константин Рыбалко также отмечает, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности бронирования работников, работающих у ФЛП-работодателей. Есть законопроекты на рассмотрении, но они пока находятся на стадии обсуждения.

В то же время в Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, которые предлагают предоставить возможность работодателям осуществлять так называемое "экономическое бронирование", в частности такая возможность предусмотрена и для ФЛП-работодателей. На сегодня эти законопроекты на стадии обсуждения в соответствующих комитетах Верховной Рады Украины,

– говорит Рыбалко.

Напомним, сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект № 11331, № 11331-1 и № 11331-2. Они сосредоточены на изменениях, связанных с экономическим бронированием ФЛП: законопроекты предлагают положения, позволяющие ФЛП бронировать как себя, так и своих работников.