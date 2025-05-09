Tesla потеряла последний лояльный рынок в Европе: как это повлияло на продажи

В начале 2025 года Великобритания оставалась единственной европейской страной, где Tesla демонстрировала рост продаж. Но сейчас, похоже, ситуация изменилась.

Британцы потеряли интерес к Tesla

Так, в течение первого квартала компания увеличила поставки электрокаров в Британии на 6%, на фоне общего падения на остальных европейских рынках. Но уже в апреле ситуация в корне изменилась, свидетельствуют данные Electrek, информирует 24 Канал.

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Так, прошлом месяце Tesla доставила в Великобританию только 512 электромобилей. Это на 62% меньше, чем в апреле 2024 года, и на 65% меньше, чем в январе 2025 года.

Причины падения продаж

Такое резкое сокращение связывают, в частности, с завершением действия налоговых льгот: с 1 апреля 2025 года электромобили стоимостью более 40 000 фунтов стерлингов снова подпадают под "налог на роскошные авто".

Ранее эта льгота способствовала росту продаж в первом квартале, ведь многие покупатели спешили воспользоваться ею до завершения срока.

Также падение продаж Tesla зафиксировали и на других европейских рынках в апреле, что свидетельствует о глобальном тренде замедления спроса на электромобили бренда.