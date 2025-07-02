Paramount заплатит 16 миллионов долларов Трампу, но извинений не будет
- Paramount Global заплатит 16 миллионов долларов Трампу для урегулирования судебного иска против CBS, касающегося отредактированного интервью Камалы Харрис.
- CBS не извиняется за сюжет и отмечает, что мировое соглашение не является признанием вины.
Медиахолдинг Paramount Global согласился выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования судебного иска президента США Дональда Трампа против телеканала CBS.
CBS согласился заплатить
Президент обвинил медиа в манипуляциях с интервью Камалы Харрис перед выборами. Эта сумма пойдет на счет его будущей президентской библиотеки, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.
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Иск касался выпуска программы "60 минут", в котором, по словам Трампа, было сознательно отредактировано интервью вице-президента Камалы Харрис, чтобы скрыть ее "невнятные ответы" и таким образом повлиять на выборы 2024 года в пользу демократов.
Сначала Трамп требовал 20 миллиардов долларов компенсации, однако стороны пришли к мировому соглашению.
Справочно. Это уже второй случай, когда Трамп получает компенсацию от крупной медиакомпании после выборов. В декабре 2024 года телеканал ABC выплатил 15 миллионов долларов в рамках аналогичного иска.
CBS не извинилось
В издании также отметили, что решение Paramount может быть связано с попыткой избежать лишнего резонанса на фоне слияния со студией Skydance, которое еще требует утверждения Федеральной комиссией связи. В то же время компания заявила, что мировое соглашение не является признанием вины, и она не извиняется и не раскаивается за сюжет.