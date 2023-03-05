Пенсионерка, миллиардеры и ярые игроки: кто забирал самые большие выигрыши казино всех времен

Самый большой выигрыш в казино составляет до 40 миллионов долларов за вечер в столице азартных игр. Однако также немалую сумму смогли выиграть вполне рядовые личности, как учительница на пенсии, в вполне обычном казино в ничем не примечательном городе.

Самые большие выигрыши в казино

Казино в Лас-Вегасе и выигрыш до 40 миллионов долларов

Австралийский миллиардер Керри Пэкер решил попробовать свои силы в блэкджеке и баккаре, чтобы узнать, что это за игры и как в них играют. Как результат, австралиец сумел выиграть далеко не один раз. Выигрышей было столь много, что точная общая цифра неизвестна.

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Согласно разным подсчетам он выиграл от 20 до 40 миллионов долларов. Согласно открытой информации о выигрыше Пекера в тот вечер, он также оставил щедрые чаевые персонала, работавшего в казино в тот вечер.

Атлантик-сити и 15 миллионов долларов

Несмотря на то, что Керри Пэкер выиграл в одном казино до 40 миллионов долларов есть такая информация, что он в тот же вечер проиграл миллионы долларов в другом казино.

Если у Керри Пэкера не было стратегии, как утверждает история, то следующий игрок точно знал что делает. Из-за постоянных выигрышей в течение трех месяцев в трех казино Атлантик-Сити его даже назвали "Убийца из Атлантик-Сити".

Речь идет о Джоне Джонсоне, который за несколько месяцев выиграл около 15 миллионов долларов в трех разных казино на побережье. Также некоторые люди из сферы гемблинга утверждают, что Джонсон использовал сомнительные средства для победы, однако сам игрок этого факта не отрицает.

Как пенсионерка выиграла почти 4 миллиона долларов

Джонсон считает, что игрок всегда должен иметь глубокое понимание стратегии, особенно когда дело доходит до блэкджека. Также, по его мнению, важно с легкостью воспринимать не только выигрыш, но проигрыш.

Говоря о казино и выигрышах мало кому в голову придет Вирджиния, а зря, ведь именно здесь бывшая учительница на пенсии выиграла почти 4 миллиона долларов.

В 2006 году Беверли Виттен играла в игровые автоматы в течение двух часов и в результате выиграла джекпот в размере 3,7 миллиона долларов. Она была настолько ошеломлена выигранной суммой, что попросила казино выплачивать ей деньги ежемесячными платежами в размере около 2 тысяч долларов.

Наибольший выигрыш в Европе почти 2 миллиона долларов

Самый известный выигрыш в казино состоялся в одном из казино Лондона. Там в 2008 году бывший миллиардер и владелец футбольного клуба "Ньюкасл" Майк Эшли выиграл 1,6 миллиона долларов. Эшли провел 15 минут в казино Fifty, играя в рулетку, выиграв 1,6 миллиона долларов за вечер.

Монте-Карло и один миллион франков

, что Эшли был очень конкретен по своей ставке и ставил только на число 17. Учитывая шансы выиграть столько на одну ставку – удача была на его стороне.

Еще одним счастливчиком, сумевшим выиграть немалую сумму в казино стал Чарльз Уэллс. Мужчина хорошо известен тем, что "срывает банк" в казино. После многих лет игры в рулетку он взял ссуду в банке в 1891 году и продолжал играть в рулетку одиннадцать часов, "сорвав банк" 12 раз!

Уэллс имел настолько выигрышную серию, что у казино не хватило фишек, чтобы продолжить игру, и в результате он забрал домой 1 миллион франков.