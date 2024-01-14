PepsiCo запрещает вспоминать в своей рекламе ВСУ и войну с Россией, — B4Ukraine
Источник:B4Ukraine
Осенью 2023 года при поиске нового рекламного агентства в Украине компания PepsiCo поставила перед потенциальным партнером цинические условия. В частности, исключить какие-либо упоминания о войне или поддержке Украины и ее армии в будущих коммуникациях.
Об этом шла речь в брифе, с которым ознакомилась B4Ukraine. Это международная организация, отслеживающая компании, продолжающие вести бизнес в России.
Кстати говоря PepsiCo и Mars получили новый "статус" в Украине: все из-за бизнеса в России
Нет – упоминаниям о российской агрессии
НЕТ: упоминание войны, вражды, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных Сил Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создание ощущения "опасности",
– цинично отметили в PepsiCo.
Коалиция B4Ukraine обратилась в офисы Pepsi в Украине и США с просьбой прокомментировать статью. Однако на момент публикации ответа не получила.
В сообщении на странице PepsiCo в инстаграме от 17 октября говорится, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям города Бородянка, чьи дома были разрушены". Однако компания не уточнила, кто именно (россияне) уничтожил дома этих людей.
Возможно, потому, что чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333% до 525 миллионов долларов, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов Кремлю?
– риторически спросили у B4Ukraine.
Также подчеркнули, что глобальная коалиция организаций гражданского общества B4Ukraine призывает PepsiCo как можно быстрее выйти из России. Кроме того, правительство США – выпустить коммерческое предупреждение для американских компаний о правовых, репутационных и финансовых рисках растущих бизнесов под военным контролем в России.
PepsiCo – спонсор войны против Украины
- НАПК в сентябре 2023-го включило PepsiCo в список международных спонсоров войны.
- Эта компания производит безалкогольные напитки, соки, чипсы, снеки, молочные и другие пищевые продукты под основными брендами Pepsi, Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Propel, Sandora, 7Up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana и так далее.
- По данным НАПК, в компании 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников, 40 тысяч сельскохозяйственных работников и 600 открытых вакансий в России.
- В марте 2022-го PepsiCo объявила о прекращении рекламной деятельности и производстве некоторых напитков в России. Правда, разрешила продавать другие продукты, в частности, детские смеси и детское питание. Чтобы, как выразились, "оставаться верной гуманитарному сектору своего бизнеса".
- Фактически PepsiCo продолжает производство и дистрибуцию чипсов, снеков и безалкогольных напитков. По данным Bloomberg, ее выручка выросла на 16% в России, а прибыль – в 4 раза. Производитель содовой заявил, что сделки в стране-агрессоре составляют 5% консолидированного чистого дохода за 2022 год против 4% годом ранее.
- Сейчас Pepsi Cola продается в России под брендом Evervess-Cola, хотя обычную Pepsi еще можно легко купить в супермаркетах благодаря так называемому "параллельному импорту" – когда товары ввозятся "без разрешения производителя".
- В начале сентября 2023-го PepsiCo подверглась критике из-за своего российского бизнеса, когда продукцию фирмы отвергли парламент Финляндии и оператор Scandinavian Airlines SAS. А уже 21 сентября российская ракета повредила завод компании в Киеве.