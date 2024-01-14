Об этом шла речь в брифе, с которым ознакомилась B4Ukraine. Это международная организация, отслеживающая компании, продолжающие вести бизнес в России.

Кстати говоря PepsiCo и Mars получили новый "статус" в Украине: все из-за бизнеса в России

Нет – упоминаниям о российской агрессии

НЕТ: упоминание войны, вражды, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных Сил Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создание ощущения "опасности",

– цинично отметили в PepsiCo.

Коалиция B4Ukraine обратилась в офисы Pepsi в Украине и США с просьбой прокомментировать статью. Однако на момент публикации ответа не получила.

PepsiCo запрещает упоминать в рекламе войну против Украины / скриншот B4Ukraine

В сообщении на странице PepsiCo в инстаграме от 17 октября говорится, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям города Бородянка, чьи дома были разрушены". Однако компания не уточнила, кто именно (россияне) уничтожил дома этих людей.

Возможно, потому, что чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333% до 525 миллионов долларов, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов Кремлю?

– риторически спросили у B4Ukraine.

Также подчеркнули, что глобальная коалиция организаций гражданского общества B4Ukraine призывает PepsiCo как можно быстрее выйти из России. Кроме того, правительство США – выпустить коммерческое предупреждение для американских компаний о правовых, репутационных и финансовых рисках растущих бизнесов под военным контролем в России.

Компания запрещает упоминать в рекламе полномасштабную войну против Украины / Коллаж B4Ukraine

PepsiCo – спонсор войны против Украины