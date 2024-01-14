Про це йшлося в брифі, з яким ознайомилася B4Ukraine. Це міжнародна організація, що відстежує компанії, які продовжують вести бізнес у Росії.

До речі PepsiCo та Mars отримали новий "статус" в Україні: усе через бізнес в Росії

Ні – згадкам про російську агресію

НІ: згадування війни, ворожнечі, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних Сил України. НІ: підтримка України та армії. НІ: негативна конотація, створення відчуття "небезпеки",

— цинічно зазначили в PepsiCo.

Коаліція B4Ukraine звернулася до офісів Pepsi в Україні та США з проханням прокоментувати цю статтю. Однак, на момент публікації відповіді не отримала.

PepsiCo забороняє згадувати в рекламі війну проти України / Скриншот B4Ukraine

Водночас у повідомленні на сторінці PepsiCo в інстаграмі від 17 жовтня йдеться, що "волонтери PepsiCo роздали продуктові набори 1200 родинам міста Бородянка, чиї будинки були зруйновані". Однак, компанія не уточнила, хто саме (росіяни) знищив оселі цих людей.

Можливо, через те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії минулого року зріс на 333% до 525 мільйонів доларів, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків Кремлю?

– риторично запитали в B4Ukraine.

Також підкреслили, що глобальна коаліція організацій громадянського суспільства B4Ukraine закликає PepsiCo якнайшвидше вийти з Росії. Окрім того, уряд США – випустити комерційне попередження для американських компаній про правові, репутаційні та фінансові ризики ведення бізнесу, що зростають, під військовим контролем у Росії.

Компанія забороняє згадувати в рекламі повномасштабну війну проти України / Колаж B4Ukraine

PepsiCo – спонсор війни проти України