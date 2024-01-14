Про це йшлося в брифі, з яким ознайомилася B4Ukraine. Це міжнародна організація, що відстежує компанії, які продовжують вести бізнес у Росії.
До речі PepsiCo та Mars отримали новий "статус" в Україні: усе через бізнес в Росії
Ні – згадкам про російську агресію
НІ: згадування війни, ворожнечі, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних Сил України. НІ: підтримка України та армії. НІ: негативна конотація, створення відчуття "небезпеки",
— цинічно зазначили в PepsiCo.
Коаліція B4Ukraine звернулася до офісів Pepsi в Україні та США з проханням прокоментувати цю статтю. Однак, на момент публікації відповіді не отримала.
PepsiCo забороняє згадувати в рекламі війну проти України / Скриншот B4Ukraine
Водночас у повідомленні на сторінці PepsiCo в інстаграмі від 17 жовтня йдеться, що "волонтери PepsiCo роздали продуктові набори 1200 родинам міста Бородянка, чиї будинки були зруйновані". Однак, компанія не уточнила, хто саме (росіяни) знищив оселі цих людей.
Можливо, через те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії минулого року зріс на 333% до 525 мільйонів доларів, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків Кремлю?
– риторично запитали в B4Ukraine.
Також підкреслили, що глобальна коаліція організацій громадянського суспільства B4Ukraine закликає PepsiCo якнайшвидше вийти з Росії. Окрім того, уряд США – випустити комерційне попередження для американських компаній про правові, репутаційні та фінансові ризики ведення бізнесу, що зростають, під військовим контролем у Росії.
Компанія забороняє згадувати в рекламі повномасштабну війну проти України / Колаж B4Ukraine
PepsiCo – спонсор війни проти України
- НАЗК у вересні 2023-го включило PepsiCo до списку міжнародних спонсорів війни.
- Ця компанія виробляє безалкогольні напої, соки, чипси, снеки, молочні та інші харчові продукти під основними брендами Pepsi, Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Propel, Sandora, 7Up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana тощо.
- За даними НАЗК, у компанії 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників, 40 тисяч сільськогосподарських працівників і 600 відкритих вакансій у Росії.
- У березні 2022-го PepsiCo оголосила про припинення рекламної діяльності та виробництва деякі напоїв у Росії. Щоправда, при цьому дозволила продавати інші продукти, зокрема, дитячі суміші та дитяче харчування. Аби, як висловилися "залишатися вірною гуманітарному сектору свого бізнесу".
- Фактично PepsiCo продовжує виробництво та дистрибуцію чипсів, снеків та безалкогольних напоїв. За даними Bloomberg, її виторг зріст на 16% у Росії, а прибуток – у 4 рази. Виробник содової заявив, що операції в країні-агресорці становлять 5% консолідованого чистого доходу за 2022 проти 4% роком раніше.
- Наразі Pepsi Cola продається в Росії під брендом Evervess-Cola, хоча звичайну Pepsi ще можна легко купити в супермаркетах завдяки так званому "паралельному імпорту", – коли товари ввозять "без дозволу виробника".
- На початку вересня 2023-го PepsiCo зазнала критики через свій російський бізнес, коли продукцію фірми відкинули парламент Фінляндії та оператор Scandinavian Airlines SAS. А вже 21 вересня, російська ракета пошкодила завод компанії в Києві.