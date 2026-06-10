Польша активно "завозит" свой бизнес в Украину: какие компании планируют открытие
Польша планирует стимулировать свои компании активнее выходить на украинский рынок. Считается, что послевоенное восстановление Украины станет уникальной возможностью для бизнеса и инвестиций.
Почему Украина – возможность для польского бизнеса?
Польша планирует изменить модель экономического развития и сделать ставку на высокотехнологичное производство, искусственный интеллект и усиление роли национального бизнеса, пишет Bloomberg.
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На фоне роста зарплат Польша постепенно теряет свое традиционное преимущество как страна с относительно дешевой рабочей силой. Поэтому власти делают ставку на отрасли с высокой добавленной стоимостью.
Отдельную роль в будущем развитии польских компаний правительство отводит Украине. Балчун считает, что после завершения войны украинский рынок станет важной платформой для международной экспансии польского бизнеса.
Мы хотим, чтобы как государственные, так и частные компании рассматривали открытость Украины как уникальную возможность для роста. Роль правительства заключается в создании условий, которые помогут им воспользоваться этой возможностью, и именно это мы планируем сделать,
– говорит чиновник.
Так, в мае крупнейшая польская страховая компания PZU приобрела украинское подразделение MetLife, которое является одним из лидеров рынка страхования жизни в Украине.
Кроме того, по словам польского министра, ряд компаний уже анализирует украинские активы и изучает возможности для будущих инвестиций или приобретений. Отдельное направление, которое привлекает внимание польского бизнеса – розничная торговля.
Какие польские компании появятся в Украине?
- Одним из самых ожидаемых выходов на украинский рынок станет появление сети дискаунтеров Pepco. Компания официально подтвердила запуск своих первых магазинов в Украине уже 2026 году. Компания специализируется на товарах по доступным ценам для ежедневных покупок.
- Открытие первых магазинов – это будет Киев и западная часть Украины. Это будут полноценные полноценные магазины Pepco, с полноценным ассортиментом. Речь идет о торговых центрах категории А, которые уже себя зарекомендовали.
- Еще одним потенциально крупным игроком может стать маркетплейс Allegro, который часто называют польской альтернативой Temu. Первым шагом станет возможность для украинских покупателей заказывать товары у польских продавцов на Allegro с доставкой в Украину.
- Запуск этого этапа ожидается уже в июне. Отмечается, что логистическим партнером проекта может станет Nova Post.