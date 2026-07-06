Польская Pepco хочет заменить IKEA в Украине: что ждет покупателей

Польская сеть магазинов Pepco после выхода на украинский рынок планирует частично занять нишу, которую до сих пор не вернула себе IKEA. Уже в этом году магазины сети появятся в определенных украинских ТРЦ.

Заменит ли Pepco компанию IKEA

Еще 21 мая Pepco Group официально объявила о выходе на украинский рынок, открытие первых магазинов запланировано на октябрь 2026 года. Об этом заявил операционный директор Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко, сообщает Liga.net.

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Хотя ассортимент мебели в Pepco значительно меньше, чем в IKEA, компания также делает ставку на широкий выбор товаров для дома, декора и повседневного использования. Кроме того, обе сети работают в доступном ценовом сегменте, поэтому Pepco видит для себя возможность занять часть этого рынка.

Отдельно компания рассказала и о конкурентах. Прежде всего Pepco планирует бороться за покупателей с крупными сетями дискаунтеров, среди которых польская LPP с брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito, а также группа Modivo, в которую входят CCC, HalfPrice и Worldbox.

Если у наших конкурентов такие масштабные амбиции, то у нас они должны быть еще масштабнее… Есть продукция, похожая на IKEA. А как мы знаем, IKEA еще не вернулась в Украину, поэтому Pepco вполне может претендовать на эту нишу,

– говорит Станко.

Где появятся первые магазины Pepco в Украине

К слову, уже сейчас украинские торгово-развлекательные центры ведут переговоры с европейской сетью дискаунтеров Pepco. Среди возможных локаций: Луцк – ТРЦ "Порт Сити", Тернополь – ТРЦ "Подоляны" (вторая очередь), Киев – ведутся консультации по поводу открытия.

В ТРЦ "Порт Сити" в Луцке бренд уже частично представлен в формате стока, и сейчас ведутся переговоры о полноценном магазине. В Тернополе магазин появится во второй очереди ТРЦ "Подоляны", открытие которой анонсировано на 15 октября.

Также у руководителя компании прямо спросили, может ли Pepco повторить стратегию LPP, которая активно открывает новые торговые точки, в частности до 100 магазинов в год. По его словам, это возможно.

Он привел пример Польши, где сеть Pepco уже насчитывает более 1 400 магазинов, тогда как у Sinsay – около 600–650. В Румынии ситуация также складывается в пользу Pepco: более 530 магазинов против примерно 250 у Sinsay.