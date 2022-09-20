Отмечается, что сообщение PepsiCo о фактическом прекращении производства направила после того, как журналисты издания Reuters посетили десятки супермаркетов и розничных магазинов в Москве и за ее пределами. На прилавках они заметили продукцию компании с указанной датой производства в июле и августе этого года, а также с адресом производства на заводе в россии.

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PepsiCo заявляет, что производство уже приостановлено

Reuters отмечает, что последней датой производства продукта Pepsi, которую они нашли на прилавках магазинов в россии, было 17 августа. В официальном ответе изданию от 8 сентября компания отметила, что прекратила производство концентратов PepsiCola, Mirinda, 7UP и Mountain Dew в стране-агрессорке.

Как следствие, все концентраты в россии были использованы, а производство прекращено,

– заявили в PepsiCo.

К слову, это первый публичный комментарий компании с того момента, как еще в начале марта она объявила о прекращении производства, продаж и маркетинговых кампаний в россии.

Согласно исследованию Reuters, на протяжении всех этих 6 месяцев с момента первого заявления компании о деятельности в стране-агрессорке, газированные напитки PepsiCo были широко доступны в Москве, Владивостоке, на Дальнем Востоке, в Красноярске и Сибири.

Отмечается, что в 2021 году россия стала третьим по величине сбыта рынком для PepsiCo после США и Мексики. Компания работает в стране-агрессорке уже более 60 лет, и ее напитки были одними из немногих западных товаров, разрешенных в СССР еще до его развала.