Зазначається, що повідомлення PepsiCo про фактичне припинення виробництва надіслала після того, як журналісти видання Reuters відвідали десятки супермаркетів та роздрібних магазинів у Москві та за її межами. На прилавках вони помітили продукцію компанії зі вказаною датою виробництва у липні та серпні цього року, а також з адресою виробництва на заводі у росії.

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PepsiCo заявляє, що виробництво вже припинено

Reuters зазначає, що останньою датою виробництва продукту Pepsi, яку вони знайшли на прилавках магазинів у росії, було 17 серпня. В офіційній відповіді виданню від 8 вересня компанія наголосила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7UP і Mountain Dew у країні-агресорці.

Як наслідок, усі концентрати у росії були використані, а виробництво припинено,

– заявили у PepsiCo.

До слова, це перший публічний коментар компанії від тоді, як ще на початку березня вона оголосила про припинення виробництва, продажів та маркетингових заходів у росії.

За дослідженням Reuters, впродовж усіх цих 6 місяців від моменту першої заяви компанії стосовно діяльності у країні-агресорці, газовані напої PepsiCo були широко доступні у Москві, Владивостоці, на Дальному Сході, у Красноярську та Сибіру.

Зазначається, що у 2021 році росія стала третім за величиною збуту ринком для PepsiCo після США та Мексики. Компанія працює у країні-агресорці вже понад 60 років, і її напої були одними із небагатьох західних товарів, дозволених у СРСР ще до його розвалу.