12 тысяч компаний сменили прописку: куда и зачем переезжает бизнес в Украине
- В 2022 году 12 197 компаний в Украине изменили место регистрации, в частности больше всего в сфере оптовой торговли.
- Киев остается наиболее популярным направлением для релокации.
Из-за войны все больше компаний переезжают в более безопасные города, в большинстве украинцы выбирали столицу. Из-за этого бизнесов в отдельных областях значительно увеличилось.
Какой бизнес чаще всего переезжает и куда?
В прошлом году 12 197 компаний переехали на другое место, пишет Опендатабот.
Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли – почти каждая третья компания из перечня, а именно 3 798 бизнесов. Далее следуют компании из сферы строительства (732 компании или 6%), недвижимости (645 или 5%), сельского хозяйства (639 или 5%) и розничной торговли (526 или 4%):
- Больше всего компаний переехали из Киева в Киевскую область – 779.
- В обратном направлении, из области в столицу, – 663 компании.
- Также среди лидеров маршруты Киев – Днепропетровщина (565), Киев – Харьковщина (521) и Днепропетровщина – Киев (501).
Среди регионов, куда бизнес переезжает, то Киев также лидирует – 11 765 компаний или 28,3% всех релокаций выбрали именно столицу. Из-за переезда компаний стало больше в 8 регионах. Так, больше всего бизнесов прибавилось на прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов).
Крупнейшие компании, которые релоцировались
Три компании, попавшие в Индекс Опендатаботу 2025, также релоцировались в прошлом году.
- Медицинская лаборатория "Эскулаб" вернулась обратно из столицы на Львовщину;
- Страховая компания "АСКО ДС" переехала из Донецкой области в Киев;
- "АНОРБИС-СТ", работающая в оптовой торговле, выбрала Днепропетровскую область вместо столицы.
В перечень крупнейших релокантов по доходам вошли и другие компании с миллиардными оборотами.
Лидером стала компания "ЗЕ.ТЕК" с доходом 14,17, которая переехала из Киева в Ровенскую область и работает в сфере поставок электроэнергии и газа. Также Кураховская ТЭС релокувалася из Донецкой области в Запорожскую.
Среди других крупных игроков – "Укравиасистем", "Мит Пром", "Стиллаква", "Буский консервный завод" и "Якобз Дау Эгбертс Украина", которые, преимущественно, выбрали новым местом регистрации Киев.
Новости украинского бизнеса
Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.
Украинцы зарегистрировали в Польше почти сотню тысяч ФОПов, что свидетельствует об активном развитии бизнеса украинских беженцев. Присутствие украинцев в ЕС способствует экономическому росту, например, в Польше украинцы составляют 2,7% ВВП.
В январе 2026 года Россия ударила ракетой по фабрике Philip Morris в Харькове, нанеся ущерб на миллионы долларов. Харьковская фабрика остается остановленной с февраля 2022 года, а новую фабрику открыто во Львовской области в 2024 году.
В 2025 году предприниматели уплатили 59,88 миллиардов гривен единого налога, что на 9% больше чем раньше. Больше всего налога уплачено в Киеве (13,2 миллиардов гривен), Львовской (5,4 миллиардов) и Днепропетровской областях (5,2 миллиардов).