Аэропорт "Борисполь" ведет переговоры с Wizz Air о восстановлении рейсов

Аэропорт "Борисполь" провел переговоры с лоукостером Wizz Air по оперативному восстановлению рейсов. Обсуждались условия возобновления сотрудничества и возобновления полетов.

Приближение перезапуска полетов

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский назвал эти переговоры "еще одним необходимым этапом, который приближает нас к перезапуску полетов", передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь".

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Алексей Дубревский отметил, что каждый день они работают над подготовкой к оперативному приему рейсов и обслуживанию пассажиров и груза.

С 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в их штаб-квартире в Будапеште. Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства,

– говорится в сообщении.

Дубревский отметил, что Йожеф Варади подтвердил наличие четкого и масштабного плана возвращения Wizz Air на украинский рынок. В то же время представители Wizz Air не комментировали эти переговоры публично.

Напомним! 24 февраля 2022 года, в связи с полномасштабным вторжением России, в Украине было закрыто воздушное пространство для гражданских самолетов.