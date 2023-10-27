Почему акции Siemens Energy начали падать
Ранее энергогруппа Siemens Energy сообщала о том, что ведет переговоры с немецким правительством по государственным гарантиям. Причиной послужили большие неудачи компании в ветроэнергетическом блоке.
Читайте также Сила нетворкинга: как построить мощную сеть знакомств
После этих новостей акции компании упали в стоимости на 39%. Это привело к тому, что рыночная капитализация Siemens Energy упала аж на 3,3 миллиарда евро. Это самое большое падение за всю историю компании.
В Siemens сообщили, что проблемы в воздухоэнергетическом подразделении Siemens Gamesa возникли из-за качества некоторых деталей. В частности, речь идет о лопасти роторов и шестеренковых наземных ветровых турбин.
У немецкого правительства компания попросила гарантии на сумму в 15 миллиардов евро. Германия соглашается взять на себя 80% первоначального транша (10 миллиардов), за все остальные должны соответствовать банки.