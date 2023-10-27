Чому акції Siemens Energy почали падати
Раніше енергогрупа Siemens Energy повідомляла про те, що веде переговори з німецьким урядом щодо державних гарантій. Причиною стали великі невдачі компанії у вітроенергетичному блоці.
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Після цих новин акції компанії обвалилися у вартості на 39%. Це призвело до того, що ринкова капіталізація Siemens Energy впала аж на 3,3 мільярда євро. Це найбільше падіння за всю історію компанії.
У Siemens повідомили, що проблеми у вітроенергетичному підрозділі Siemens Gamesa виникли через якість деяких деталей. Зокрема, йдеться про лопаті роторів та шестерні нових наземних вітрових турбін.
У німецького уряду компанія попросила гарантії на суму у 15 мільярдів євро. Німеччина погоджується взяти на себе 80% початкового траншу (10 мільярдів), за решту повинні відповідати банки.