Чому акції Siemens Energy почали падати

Раніше енергогрупа Siemens Energy повідомляла про те, що веде переговори з німецьким урядом щодо державних гарантій. Причиною стали великі невдачі компанії у вітроенергетичному блоці.

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Після цих новин акції компанії обвалилися у вартості на 39%. Це призвело до того, що ринкова капіталізація Siemens Energy впала аж на 3,3 мільярда євро. Це найбільше падіння за всю історію компанії.

Цікаво! Європа налаштована повністю перелаштуватися на "чисту" енергію до 2050 року. Відтак, діяльність компаній на кшталт Siemens Energy вкрай важлива для урядів європейських країн.

У Siemens повідомили, що проблеми у вітроенергетичному підрозділі Siemens Gamesa виникли через якість деяких деталей. Зокрема, йдеться про лопаті роторів та шестерні нових наземних вітрових турбін.

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У німецького уряду компанія попросила гарантії на суму у 15 мільярдів євро. Німеччина погоджується взяти на себе 80% початкового траншу (10 мільярдів), за решту повинні відповідати банки.