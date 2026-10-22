Цены на авиабилеты взлетят к 2028 году: сколько будут стоить перелеты и почему

Почему цены на авиабилеты будут расти в ближайшие годы

Глобальный рынок авиаперевозок вступает в период длительного подорожания, которое может затянуться как минимум до 2028 года. Эксклюзивно для 24 Канала это явление прокомментировала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова.

По словам эксперта, главными факторами скачка цен являются существенное подорожание авиационного топлива, рост затрат на техническое обслуживание самолетов, удорожание лизинга самолетов и повышение заработной платы персонала. К тому же ситуацию осложняет дефицит новых самолетов на рынке. Производители задерживают поставки самолетов, поэтому авиакомпании вынуждены дольше эксплуатировать имеющийся парк, а высокий спрос позволяет перевозчикам легко перекладывать свои расходы на пассажиров.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Авиакомпании часто закупают топливо по контрактам с заранее зафиксированными ценами. Поэтому рост его рыночной стоимости не сразу отражается на тарифах. По мере истечения срока действия таких контрактов себестоимость перевозок может продолжать расти.

Это, по ее словам, продолжится даже при относительной стабилизации энергетического рынка.

Как это повлияет на бюджеты пассажиров и украинского бизнеса

Подорожание авиаперелетов окажет ощутимое давление как на корпоративный сектор, так и на рядовых туристов. Для бизнеса это означает прямое увеличение расходов на зарубежные командировки, деловые поездки и партнерские встречи. Больше всего убытков понесут компании, активно работающие с зарубежными партнерами, а также туроператоры.

Елена Нусинова отмечает, что для конечного потребителя рост тарифов будет означать необходимость выделять больше денег на каждую поездку. Согласно прогнозу эксперта, это заставит многих пересмотреть свои привычки: чаще выбирать бюджетные направления, планировать поездки заранее или сокращать их количество.

Обратите внимание! В то же время цены не будут расти одинаково на всех направлениях, ведь рынок остается конкурентным и зависит от платежеспособности населения на конкретных маршрутах.

Какие риски это создает для рынка перевозок в будущем

Главным риском ближайших лет является постепенное снижение доступности авиаперевозок для широких слоев населения. Если тарифы на билеты будут расти быстрее реальных доходов граждан, спрос на полеты начнет неизбежно сокращаться.

Интересно! По мнению Елены Нусиновой, 2028 год не является фиксированной датой окончания кризиса. Изменение тарифов будет зависеть от стабильности энергетических ресурсов, скорости возобновления производства новых самолетов и общих темпов развития мировой экономики.

Недавно мы писали, что в следующем году пассажирам в Европе, вероятно, придется тратить больше на авиаперелеты. Генеральный директор Ryanair прогнозирует рекордный рост стоимости билетов, в частности, из-за подорожания нефти.