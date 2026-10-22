Ціни на авіаквитки злетять до 2028 року: скільки коштуватимуть перельоти та чому

Чому ціни на авіаквитки зростатимуть у найближчі роки

Глобальний ринок авіаперевезень входить у період тривалого подорожчання, яке може затягнутися щонайменше до 2028 року. Ексклюзивно для 24 Каналу це явище прокоментувала директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Олена Нусінова.

За словами експертки, головними драйверами стрибка цін є суттєве подорожчання авіаційного пального, зростання витрат на технічне обслуговування бортів, дорожчий лізинг літаків та підвищення заробітних плат персоналу. До того ж ситуацію ускладнює дефіцит нових суден на ринку. Виробники затримують постачання літаків, через що авіакомпанії змушені довше експлуатувати наявний парк, а високий попит дозволяє перевізникам легко перекладати свої витрати на пасажирів.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Авіакомпанії часто закуповують пальне за контрактами з попередньо зафіксованими цінами. Тому зростання його ринкової вартості не одразу відображається на тарифах. У міру завершення таких контрактів собівартість перевезень може продовжувати зростати.

Це, за її словами, продовжиться навіть за відносної стабілізації енергетичного ринку.

Як це вплине на бюджети пасажирів та українського бізнесу

Подорожчання перельотів чинитиме відчутний тиск як на корпоративний сектор, так і на пересічних туристів. Для бізнесу це означає пряме збільшення витрат на закордонні відрядження, ділові поїздки та партнерські зустрічі. Найбільше збитків зазнають компанії, що активно працюють із закордонними партнерами, а також туроператори.

Олена Нусінова зазначає, що для кінцевого споживача зростання тарифів означатиме необхідність виділяти більше грошей на кожну поїздку. Згідно з прогнозом експертки, це змусить багатьох переглянути власні звички: частіше обирати бюджетні напрямки, планувати поїздки заздалегідь або скорочувати їхню кількість.

Зверніть увагу! Водночас цінники не зростатимуть однаково на всіх напрямках, адже ринок залишається конкурентним і залежить від платоспроможності населення на конкретних маршрутах.

Які ризики це створює для ринку перевезень у майбутньому

Головним ризиком найближчих років є поступове зниження доступності авіаперевезень для широких верств населення. Якщо тарифи на квитки підвищуватимуться швидше за реальні доходи громадян, попит на польоти почне неминуче скорочуватися.

Цікаво! На думку Олени Нусінової, горизонт 2028 року не є фіксованою датою закінчення кризи. Зміна тарифів залежатиме від стабільності енергетичних ресурсів, швидкості відновлення виробництва нових літаків та загальних темпів світової економіки.

Нещодавно ми писали, що наступного року пасажирам у Європі, ймовірно, доведеться витрачати більше на авіаперельоти. Генеральний директор Ryanair прогнозує рекордне зростання вартості квитків через подорожчання нафти, зокрема.