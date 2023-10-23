"Яндекс" неожиданно набирает популярность в Европе: в чем причина и что произошло с Google

Российский поисковый сервис "Яндекс" набирает обороты в странах ЕС. Процесс не останавливает даже то, что Евросоюз обвиняет его в распространении кремлевской пропаганды.

Почему "Яндекс" набирает обороты в ЕС

Европейский Союз решил ввести жесткие антимонопольные меры против Google. Это привело к тому, что техгигант был вынужден дать пользователям альтернативные варианты поисковиков, среди которых был и российский "Яндекс".

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В результате в 23 европейских странах "Яндекс" начал появляться на "экране выбора". Более того, в Германии, Италии, Чехии и Дании приложение российской компании вошло в пятерку лучших приложений для Android.

В Европарламенте понимают масштабы проблемы и удивляются, почему российский технологический гигант до сих пор имеет право работать в Европе.

Вопрос не в экране выбора, а в том, что Яндекс все еще является одним из вариантов, которые следует рассматривать,

– заявила Стефани Йон-Куртен.

Сама компания "Яндекс" зарегистрирована в Нидерландах и даже торговалась на бирже Nasdaq, но это исключает ее связи с Кремлем. В частности, тот же ЕС обвинял компанию в распространении российской пропаганды и умалчивании фактов о войне против Украины.

Напомним, Google должен заплатить безумный штраф из-за обвинений в гендерной дискриминации.