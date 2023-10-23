Чому "Яндекс" набирає обертів у ЄС

Європейський Союз вирішив запровадити жорсткі антимонопольні заходи проти Google. Це привело до того, що техгігант був змушений дати юзерам альтернативні варіанти пошуковиків, серед яких був і російський "Яндекс".

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Внаслідок цього у 23 європейських країнах "Яндекс" почав з'являтися на "екрані вибору". Більш того, у Німеччині, Італії, Чехії та Данії додаток російської компанії увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android.

У Європарламенті розуміють масштаби проблеми та дивуються, чому російський технологічний гігант досі має право працювати у Європі.

Питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати,

– заявила Стефані Йон-Куртен.

Сама компанія "Яндекс" зареєстрована в Нідерландах і навіть торгувалася на біржі Nasdaq, але це виключає її зв'язки з Кремлем. Зокрема, той же ЄС звинувачував компанію у поширенні російської пропаганди та замовчування фактів про війну проти України.

Нагадаємо, Google мусить заплатити шалений штраф через звинувачення у гендерній дискримінації.